Kendilerini polis olarak tanıtarak 1,5 milyon liralık altın çaldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, 71 yaşındaki kadını yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınını alarak dolandırdı.

Şüphelilerin bir gün sonra istediği 500 bin lira ise banka görevlisinin dikkati sayesinde gönderilmedi.

Olay, dün İnegöl ilçesinde meydana geldi. Y.H. (25) ile M.R. (25), telefonla aradıkları H.Ç.’ye (71) polis olduklarını söyleyerek, adının bir dolandırıcılık soruşturmasına karıştığını öne sürdü.

Şüpheliler, yürütüldüğünü söyledikleri soruşturma kapsamında H.Ç.’den evindeki altınları teslim etmesini istedi.

Söylenenlere inanan kadın, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını hazırlayarak evinin önüne gelen motosikletli kişilere verdi.

Şüpheliler bir gün sonra H.Ç.’yi yeniden arayarak bu kez banka hesabındaki 500 bin lirayı istedi. Para göndermek için bankaya giden H.Ç.’nin durumundan şüphelenen görevli, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bankaya gelen polis ekipleri, 500 bin liranın şüphelilere gönderilmesini engelledi.

Ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki 50 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek Y.H. ile M.R.’yi gözaltına aldı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin 50 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesinin ardından Y.H. ile M.R.’nin Osmangazi ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.H. ve M.R. yakalanarak gözaltına alındı. İnegöl’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.