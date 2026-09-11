Motosikletten düşen çift ağır yaralandı, anne karnındaki bebek hayatını kaybetti

Çift ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çift, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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