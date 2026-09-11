Motosikletten düşen çift ağır yaralandı, anne karnındaki bebek hayatını kaybetti
11.09.2026 11:46
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletten 5 metre yükseklikteki alt yola savrulan çift ağır yaralandı. Kazada 9 aylık hamile kadının karnındaki bebeği hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Karalar Mahallesi TOKİ 3’üncü Etap’ta meydana geldi. Yokuş aşağı inerken Özcan D. (21) yönetimindeki 16 BVY 290 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Özcan D. ile arkasındaki eşi Gülbeyaz D. (19), yol kenarındaki korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten alt yola düştü.
Çift ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çift, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İlk bebeğine 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülbeyaz D.’nin bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne karnındaki bebek sezaryenle alınırken, çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
İNEGÖL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İNEGÖL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.