Nesli tehlike altındaki örümcek İnegöl'de ortaya çıktı

Erkekleri, uğur böceği desenli karna sahip olan örümceğin, dişileri ise tekdüze siyah bir görünüme sahip olan örümceklerin dişileri 10-16 milimetre, erkekleri ise 6-9 milimetre uzunluğunda boya sahip olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da İngiltere'de, güney Norveç ve kuzey İtalya'ya kadar yayılım gösteren Uğur böceği örümceği, Türkiye 'deki 3 Eresus türünden biri.

Soy tehlikesi bulunduğundan Britanya IUCN Kırmızı Listesi'nde tehlikedeki türler kategorisinde değerlendirilen örümceğin ısırığının, hafif lokal semptomlarla sınırlı olduğu ve tıbbi müdahale gerektirmediği belirtilirken, tarıma zarar veren küçük böceklerle beslendiği için doğadaki ekolojik denge açısından faydalı bir tür olarak değerlendiriliyor.