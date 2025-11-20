Şehirlerarası otobüste şüpheli yakalandı.
20.11.2025 13:08
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi otobüste yakalandı.
Jandarma ekipleri İzmir'den Ankara'ya sefer yapan otobüsü durdurdu. GBT soruşturmasında Sezer K.'nin uyuşturucu ticaretinden 2 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.
YASAL UYARI
İNEGÖL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İNEGÖL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.