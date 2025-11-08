Telefonunu şarj etmek istedi, akıma kapıldı
08.11.2025 11:44
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mevsimlik işçi olarak ailesiyle birlikte gelen Meryem E. telefonunu şarja taktığı esnada akıma kapılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'ndeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte meydana geldi.
Ailesiyle birlikte gelen Meryem E. (17), telefonunu şarj kablosunun fişini prize taktı. Taktığı sırada akıma kapılan genç kız bayıldı.
Genç kız özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
