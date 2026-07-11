Tarihi Roma hamamı bakımsızlığa terk edildi
11.07.2026 12:05
Tarihi alan 2020'de farkedilmişti.
Bursa'nın İznik ilçesinde 2020 yılında ortaya çıkarılan Roma hamamı kalıntıları, çevre düzenlemesi yapılmadığı için çöplüğe döndü.
Bursa’nın İznik ilçesinde 2020 senesinde yapılan bir inşaat çalışmasında bulunan Roma dönemine ait hamam kalıntıları çöplüğe döndü. Bölgede yaşayan Ümit Ulutaş, alanın temizlenerek ziyarete açılması için yetkililere çağrıda bulundu.
Atatürk Caddesi üzerinde yer alan ve 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris'in yaptırdığı Aziz Tryphonos Kilisesi’nin 50 metre ilerisindeki boş arsada, temel kazısı esnasında tarihi yapılara rastlanmıştı.
Arsa sahiplerinin durumu bildirmesiyle İznik Müze Müdürlüğü'nde görevli arkeolog ve sanat tarihçileri alanda detaylı bir inceleme başlattı.
Yaklaşık 600 metrekarelik bir sahada yürütülen çalışmalarda, alanın eski bir hamam olduğu anlaşılırken, yapıların yanında renkli seramik kalıntıları da bulundu.
Keşfin üzerinden yıllar geçmesine rağmen koruma ya da çevre düzenlemesi yapılmayan tarihi alan, zamanla çevreye atılan çöplerin merkezi haline geldi. Tarihi mirasın göz göre göre yok olmasından korkan mahalle halkı, bölgenin bir an önce temizlenip koruma altına alınmasını talep ediyor.
Halk, tarihi hamamın temizlenmesini talep ediyor.
“TEMİZLENEREK ZİYARETE AÇILMASI LAZIM”
Konuyla ilgili yetkililerin adım atmasını isteyen mahalle sakinlerinden Ümit Ulutaş, “Bu ilçe tarihi açıdan zengin bir ilçe ve burası 2020 yılında bir inşaat kazısında ortaya çıkan bir yer ve atıl durumda. Çöplük olarak kullanılıyor. Bir gün içinde burayı tertemiz yapıp, halka açabilirler. Buranın temizlenmesi ve ziyarete açılması lazım” ifadelerini kullandı.
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