Tarihi Roma hamamı bakımsızlığa terk edildi

Bursa’nın İznik ilçesinde 2020 senesinde yapılan bir inşaat çalışmasında bulunan Roma dönemine ait hamam kalıntıları çöplüğe döndü. Bölgede yaşayan Ümit Ulutaş, alanın temizlenerek ziyarete açılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Atatürk Caddesi üzerinde yer alan ve 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris'in yaptırdığı Aziz Tryphonos Kilisesi’nin 50 metre ilerisindeki boş arsada, temel kazısı esnasında tarihi yapılara rastlanmıştı.

Arsa sahiplerinin durumu bildirmesiyle İznik Müze Müdürlüğü'nde görevli arkeolog ve sanat tarihçileri alanda detaylı bir inceleme başlattı.

Yaklaşık 600 metrekarelik bir sahada yürütülen çalışmalarda, alanın eski bir hamam olduğu anlaşılırken, yapıların yanında renkli seramik kalıntıları da bulundu.

Keşfin üzerinden yıllar geçmesine rağmen koruma ya da çevre düzenlemesi yapılmayan tarihi alan, zamanla çevreye atılan çöplerin merkezi haline geldi. Tarihi mirasın göz göre göre yok olmasından korkan mahalle halkı, bölgenin bir an önce temizlenip koruma altına alınmasını talep ediyor.