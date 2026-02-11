Beş yaşındaki oğlu ile denize atladı. Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
11.02.2026 08:15
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, beş yaşındaki çocuğu ile denize atlayan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken çocuğu ise yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde beş yaşındaki çocuk denizde boğuldu.
İlçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde, oğlu M.B.G (5) ile denize atlayan S.G. (30) bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G.'nin oğlu boğuldu.
Denizden çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna götürüldü.
