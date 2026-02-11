Beş yaşındaki oğlunu denize itti. Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
11.02.2026 08:15
Son Güncelleme: 11.02.2026 14:49
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Bursa'nın Mudanya ilçesinde beş yaşındaki çocuğunu denize atarak ölümüne neden olan anne "Ölmek istedik." diyerek suçunu itiraf etti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde beş yaşındaki çocuk denizde boğuldu.
İlçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde, oğlu M.B.G (5) ile denize atlayan S.G. (30) bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G.'nin oğlu boğuldu. Denizden çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna götürüldü.
İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan anne S.G., emniyette suçunu itiraf etti.
Psikolojik sorunları olduğunu öne süren şüpheli, “Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım.” dedi. Kendisinin kıyıdan çıktığını ancak çocuğunu çıkaramadığını dile getiren anne, “Pişmanım.” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
