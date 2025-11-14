Bursa'da belediye otobüsü kazası: Uzman Çavuş yaralandı

Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde saat 10.15'te meydana gelen 2G hattına bağlı Burulaş otobüsü ve uzman çavuşun kullandığı otomobilin karıştığı kaza paniğe neden oldu.

Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Şans eseri hiçbir yolcu yaralanmadı. Panik içindeki yolcular, şoför ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Daha sonra yolcular, olay yerine yönlendirilen başka bir Burulaş otobüsüne aktarılarak yollarına devam etti.