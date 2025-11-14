Bursa'da belediye otobüsü kazası: Uzman Çavuş yaralandı
14.11.2025 16:32
İHA
Bursa'da belediye otobüsü ve otomobil çarpıştı. Gölcük'ten izne gelen uzman çavuş yaralandı.
Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde saat 10.15'te meydana gelen 2G hattına bağlı Burulaş otobüsü ve uzman çavuşun kullandığı otomobilin karıştığı kaza paniğe neden oldu.
Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Şans eseri hiçbir yolcu yaralanmadı. Panik içindeki yolcular, şoför ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Daha sonra yolcular, olay yerine yönlendirilen başka bir Burulaş otobüsüne aktarılarak yollarına devam etti.
Otobüs sürücüsü Sedat T. (48) kazayı hafif yaralarla atlattı. Diğer araç sürücüsü Barış A. (32) ise yaralandı.
Barış A.'nın, Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu ve izne gelerek Bursa'daki ailesinin yanında bulunduğu sırada kazaya karıştığı öğrenildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulunarak omzunun çıktığını tespit etti. Barış A., tedavisi için Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
