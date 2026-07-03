Kendi evinde mahsur kalınca yetkililer harekete geçti. 7 ton çöp çıkarıldı

KENDİSİNİ KURTARMAYA GELENLERDEN SU İSTEDİ

Daha önce ara sıra hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı adamı son günlerde kimse görmüyordu. Mehmet Sedat G., olay günü öğle saatlerinde hem sağlık sorunları ve besinsizlik hem de yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığınları nedeniyle kapıya ulaşamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu.

Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, “İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz” dedi.

Evden çıkarılan Mehmet Sedat G., bina önünde hazır bekleyen sağlık ve polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü bildirildi.