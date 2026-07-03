Kendi evinde mahsur kalınca yetkililer harekete geçti. 7 ton çöp çıkarıldı
03.07.2026 11:22
Son Güncelleme: 03.07.2026 11:28
Mahsur kaldığı evinden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Bursa'da eşinden boşanınca psikolojisi bozulan 70 yaşındaki adam, çöp evinde mahsur kaldı. Evden 7 ton çöp çıkarıldı.
Olay, 6 Haziran’da Bursa'nın Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı.
Boşanma sürecinin ardından çocuklarıyla da bağı kopan ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Mehmet Sedat G.’nin 2 oda 1 salon dairesinden son zamanlarda ağır kokular gelmeye başladı.
Evden çıkarılan adama sağlık ekipleri müdahale etti.
KENDİSİNİ KURTARMAYA GELENLERDEN SU İSTEDİ
Daha önce ara sıra hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı adamı son günlerde kimse görmüyordu. Mehmet Sedat G., olay günü öğle saatlerinde hem sağlık sorunları ve besinsizlik hem de yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığınları nedeniyle kapıya ulaşamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu.
Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, “İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz” dedi.
Evden çıkarılan Mehmet Sedat G., bina önünde hazır bekleyen sağlık ve polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Mudanya Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışmayla evdeki çöpleri çıkardı.
15 KİŞİLİK EKİP 10 KAMYON ÇÖPÜ TAHLİYE ETTİ
Mudanya Belediyesi’ne bağlı 15 kişilik bir temizlik ekibi, çöp yığınlarıyla dolu daireye girerek kapsamlı bir çalışma başlattı. Tavanları örümcek ağlarıyla kaplanan ve yerdeki çöplerin boyu 1 metreyi bulan evde akşama kadar çalışan görevliler, daireden çıkardıkları 7 ton çöpü 10 kamyonete yükleyerek taşıdı.
Mudanya Belediyesi’nden 15 kişilik ekip gidip temizlik çalışması başlattı. Tavanında yoğun örümcek ağı olan ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını içinde akşam saatlerine kadar çalışan ekipler, 7 ton çöpü evden çıkarıp 10 kamyonete yükledi.
Çalışmaların bugün de devam edeceği öğrenilirken, evin çöplerden arındırılmasının ardından, dezenfekte ve ilaçlamaların yapılacağı belirtildi.
"ÖZEL MÜLK OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ"
Olay günü Mehmet Sedat G.’yi çöplerin arasından çıkarıp sağlık ekiplerine ulaştıran apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan, süreci şu sözlerle aktardı:
"Yaklaşık 2 yıldır bu binada yöneticilik yapıyorum. Son 6 aya gelene kadar bu daireyle ilgili hiçbir şikayet almamıştık. Gelen tek tük rahatsızlıklar da sadece balkonda beslenen güvercinlerin yarattığı kirlilikle ilgiliydi. Durumu yetkili kurumlara bildirdiğimizde, dairenin özel mülk olduğunu ve sahibinin izni olmadan içeriye girilemeyeceğini belirttiler.
En sonunda ev sahibi kendisini kötü hissedip yardım isteyince durum ortaya çıktı. Adrese gelen ekipler, dairenin tamamen çöp eve dönüştüğünü ve içerideki komşumuzun çok bitkin olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kurumlar devreye girdi ve temizlik başladı.
Şu an 15 kişilik bir ekip içeride. İlk belirlemelere göre evden 2 kamyondan fazla çöp çıkacağı söyleniyor. Çalışmalar titizlikle devam ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."
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