Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi, Bursa-İzmir Karayolu’nda meydana geldi. Karacabey istikametine giden Mehmet Bakırhan, 16 TE 580 plakalı süt tankeriyle seyir halindeyken, seyir halinde olan 16 BML 374 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada Bakırhan kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mehmet Bakırhan’ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.