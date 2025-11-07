Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

07.11.2025 16:41

Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
DHA

DHA

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt tankerinin TIR’a çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi, Bursa-İzmir Karayolu’nda meydana geldi. Karacabey istikametine giden Mehmet Bakırhan, 16 TE 580 plakalı süt tankeriyle seyir halindeyken, seyir halinde olan 16 BML 374 plakalı TIR’a arkadan çarptı. 

 

Kazada Bakırhan kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mehmet Bakırhan’ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

MUSTAFAKEMALPAŞA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUSTAFAKEMALPAŞA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.