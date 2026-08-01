Bursa'da bir evden 28 ton çöp çıktı

Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme yaptı.

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