Bursa'da bir evden 28 ton çöp çıktı
01.08.2026 13:33
Son Güncelleme: 01.08.2026 13:36
Tahliye işleminin tamamlanmasıyla birlikte evde dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapıldı.
Bursa Nilüfer'de komşuların şikayetleri üzerine temizlenen çöp evden 28 ton çöp çıkarıldı. Üç kamyona yüklenen çöpler, Kent Çöplüğü'ne götürüldü.
Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinden gelen şikâyetleri değerlendirerek, çöp eve dönmüş adresi temizledi.
Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme yaptı.
Dairenin çöp ev hale geldiğinin tespit edilmesinin ardından yasal süreç başlatıldı.
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