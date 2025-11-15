Bursa'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti
15.11.2025 09:44
İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil Acar idaresindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.'ye ait 10 ARD plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Halil Acar, ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Halil Acar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, sürücü Halil Acar'ın hastanede yapılan kontrollerde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
NILÜFER Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NILÜFER Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.