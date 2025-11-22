Bursa'da trafik kazası: Takla atan otomobilde sürücü sıkıştı

Çarpışmanın şiddetiyle Yıldız K. takla atan otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldız K. yönetimindeki 16 BAC plakalı otomobil ile Güzin Ş.’nin kullandığı 16 ADY plakalı araç çarpıştı.

YASAL UYARI

NILÜFER Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NILÜFER Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.