Halı saha maçında yumruk yumruğa kavga
29.03.2026 09:04
Futbol sahasının boks ringine döndüğü anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde halı saha maçı yapan iki takım arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan halı sahada iki takım arasında başlayan maçta iki oyuncu arasında iddiaya göre tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavgayı takım arkadaşları güçlükle ayırdı.
Futbol sahası adeta boks ringine dönerken yaşananlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
