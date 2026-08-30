Ormanda yürüyüş yaparken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı

Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Gümüştepe Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüş yapmak için giden Ömer Şengün (36), yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.

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