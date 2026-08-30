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Ormanda yürüyüş yaparken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı

30.08.2026 15:50

Ormanda yürüyüş yaparken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken kayalıklardan dere yatağına düşüp yaralanan Ömer Şengün, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gümüştepe Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüş yapmak için giden Ömer Şengün (36), yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

 

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Şengün, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

 

 Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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