Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
28.08.2026 12:43
Yaralılardan birinin durumu ağır.
Bursa'da akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yapan minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri minibüsün altında sürüklendi.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi.
Minibüs sürücüsü H.Ç., akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yaparak aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki kişilerden biri yola savruldu, diğeri ise aracın altında kalarak bir süre sürüklendi.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suriye uyruklu 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırırlarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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