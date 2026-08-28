Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'da akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yapan minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri minibüsün altında sürüklendi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık , polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki kişilerden biri yola savruldu, diğeri ise aracın altında kalarak bir süre sürüklendi.

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