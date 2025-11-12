Halı saha maçında kalbine yenildi
12.11.2025 10:25
İHA
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 35 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, halı saha maçında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Bursa Orhangazi’deki bir halı saha tesisinde dün akşam saatlerinde fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu (35) halı sahada futbol oynadığı esnada aniden rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sinan Kurtoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen Sinan Kurtoğlu'nun naaşı, bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
