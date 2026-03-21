Bursa'da dehşet anları: Meryem'i öldürüp silahı polislere doğrulttu
21.03.2026 14:23
Katil zanlısı yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da polisin kadına şiddet ihbarı üzerine durdurduğu araçtan inen bir kişi, sürücü Meryem Altaş'ı silahla vurup öldürdü. Silahını polislere doğrultan zanlı etkisiz hale getirildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Meryem Altaş (34) idaresindeki otomobili durdurdu.
Altaş, araçta yolcu olarak bulunan şüpheli B.İ'de (30) silah bulunduğu söyledi. Bu sırada arka koltukta bulunan B.İ, araçtan inip sürücüye silahla ateş etti.
Silahını polislere doğrultan zanlı, ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Sürücü Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralı şüpheli ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu, Altaş'a ateş ederek onu öldürdüğü olayda kullandığı ruhsatsız silaha da el konulduğu öğrenildi.
