Bursa'daki tarihi Kapalı Çarşı'da meydan savaşı gibi kavga
23.03.2026 14:35
Kapalı Çarşı'da onlarca kişi bir anda kavgaya tutuştu.
Bursa'da tarihi Kapalı Çarşı'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
TARİHİ ÇARŞI KARIŞTI, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Bir anda onlarca kişinin dahil olduğu olayda taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında çevrede alışveriş yapan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, bazıları ise o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken vatandaşların ardından bölgeye ulaşan ekipler, tarafları ayırarak ortamı sakinleştirdi.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
