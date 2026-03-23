Bursa'daki tarihi Kapalı Çarşı'da meydan savaşı gibi kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARİHİ ÇARŞI KARIŞTI, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bir anda onlarca kişinin dahil olduğu olayda taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında çevrede alışveriş yapan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, bazıları ise o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken vatandaşların ardından bölgeye ulaşan ekipler, tarafları ayırarak ortamı sakinleştirdi.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.