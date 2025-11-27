Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağıza getirdi
27.11.2025 10:41
İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tramvayın arkasına oturarak yolculuk yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü.
Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşımı sağlayan tramvayın arka bölümüne tutunup oturarak ilerleyen çocuğu fark eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Trafiğin yoğun olduğu güzergahta ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun, tramvayla uzun bir süre bu şekilde seyahat ettiği öğrenildi.
O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, çocuğun hem kendi hayatını hem de sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.
