Mantar toplamaya ormana gitti bir daha haber alınamadı
17.11.2025 09:14
DHA
Bursa'da mantar toplamak için ormana giden İsmail Kaya kısa bir sür sonra ağabeyin arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi.
Mantar toplamak için Yarhisar köyünden Bilecik'in Hasandere mevkisine giden Kaya, ağebeyine rahatsızlandığını haber verdi.
Bu görüşmenin ardından Kaya'ya tekrar ulaşılamadı.İhbar sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
