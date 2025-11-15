Bursa'da hafif ticari araç yanarak kül oldu

Yangın, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç bir anda motor kısmından alev aldı. Yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çevrede paniğe neden oldu.

Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.