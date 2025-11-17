Bursa'da polisten kaçan sürücü, 3 araca çarpıp kaçtı

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Mahalle içi sokaklara giren otomobil, bir duvara çarparak kullanılamaz hale geldi. Kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen sürücüye, "dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gibi trafik suçlarından toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolünü kaybederek 3 farklı araca çarptı.

