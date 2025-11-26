Firari hükümlü, 240 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

30 iş yerine ait toplam 240 saatlik kamera kaydı incelenirken; firari hükümlünün, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “Kasten öldürme”, “Hakaret”, “İnfaz Kurum veya Tutukevine yasaklı madde sokmak”, “Kamu malına zarar verme” suçlarından aranan ve toplam 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan Y.S. isimli firari hükümlü nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

