Firari hükümlü, 240 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
26.11.2025 12:50
Bursa'da 56 yıl 10 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 30 iş yerine ait 240 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “Kasten öldürme”, “Hakaret”, “İnfaz Kurum veya Tutukevine yasaklı madde sokmak”, “Kamu malına zarar verme” suçlarından aranan ve toplam 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan Y.S. isimli firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Saha çalışması ve kamera görüntülerinden hükümlünün, sürekli adres değiştirdiği belirlendi.
30 iş yerine ait toplam 240 saatlik kamera kaydı incelenirken; firari hükümlünün, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.
