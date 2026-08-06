Kaza yapan sürücüden gazetecilere tepki. "Sana ne"

Bursa ’nın Yıldırım ilçesinde 2,34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil , park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı.

Kazadan yara almadan kurtulan alkollü kadının rahat tavırları ve gazetecilere verdiği tepki dikkat çekti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan kontrolünde 2,34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza sonrası gülümseyen sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sana ne" diye karşılık verdi. Yan yatan aracındaki cep telefonunu almak isteyen kadın, polis ekiplerinin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesine rağmen ısrarını sürdürdü.

Polis memurunun "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz." sözleri üzerine sürücü telefonunu almaktan vazgeçti.

Kazaya karıştığını hatırlamadığı belirtilen sürücü, çarptığı aracın sahibine de tepki göstererek tehditkar ifadeler kullandı.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Yan yatan otomobil çekiciyle kaldırıldı.