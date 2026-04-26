10 kilometrenin sonunda 400 bin TL ceza yedi
26.04.2026 08:11
Bursa'da polisin “dur” ihtarına uymayan ve alkollü olduğu tespit edilen aday sürücüye 400 bin TL ceza uygulandı. Polisle sürücü arasındaki kovalamaca 10 kilometre sürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik polislerinin denetimleri sırasında bir otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak sürücü, “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobil önü kesilerek durduruldu. Sürücü Mustafa G.'nin 2.23 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
Araç ise 60 gün trafikten men edildi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.