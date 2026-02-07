14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. 4 kişinin durumu ağır
07.02.2026 15:24
Bursa'da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan 8 öğrenciden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, 17:00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar mahallesinde yaşandı. Kampüsten çıkan öğrencilerin bulunduğu ehliyetsiz sürücü Ali B. hakimiyetindeki otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolünü kaybeden otomobil, oto yıkama ve iş yeri önünde park halinde bulunan 2 otomobil ve bir minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobildeki sürücü Ali B. ve yolculardan Sergen B., İsmail Ş., Efe D., Bilal A. ve Muhammed Ali D., aracın içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Kazada yaralanan 8 öğrenciden biri olan Muhammed T., ise olay yerinde bulunamadı. Yapılan çalışmaların ardından yaralı genç, kaza yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hamidiye mahallesi üzerindeki vatandaşlar tarafından yerde yatar vaziyette bulundu. Muhammed T.'nin nasıl oraya gittiğini hatırlamadığı öğrenilirken, T., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerdeki sonuçlarda Efe D., Sergen B., Enes T. ve Muhammed Ali D.'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YASAL UYARI
