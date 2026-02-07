14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. 4 kişinin durumu ağır

Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobildeki sürücü Ali B. ve yolculardan Sergen B., İsmail Ş., Efe D., Bilal A. ve Muhammed Ali D., aracın içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kazada yaralanan 8 öğrenciden biri olan Muhammed T., ise olay yerinde bulunamadı. Yapılan çalışmaların ardından yaralı genç, kaza yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hamidiye mahallesi üzerindeki vatandaşlar tarafından yerde yatar vaziyette bulundu. Muhammed T.'nin nasıl oraya gittiğini hatırlamadığı öğrenilirken, T., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.