15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari dolmuşta yakalandı
18.03.2026 14:29
Bursa’da hakkında kesinleşmiş cezası ve yakalama kararı bulunan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibi sonucu dolmuşta yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve ev hapsi kurallarını ihlal eden şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan fiziki ve teknik takiplerin sonucunda şehir içi dolmuşla yolculuk yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçti.
İnegöl'ün Kırsal Cerrah mahallesine giden dolmuştaki şüpheli, ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
