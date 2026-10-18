18 yaşındaki Emre'yi öldüren şüpheli hastanede yakalandı

Yunus Emre U.'nun itirafı üzerine suç aleti bıçak, hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu. Yunus Emre U.'nun, emniyetteki sorgusunda, "İki arkadaş, kız meselesi yüzünden tartışıyordu. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçakla sağa sola salladım. İsteyerek yapmadım" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Kalbinden ve sırtından yaralanan Emre Acar, hayatını kaybetti, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgada iddiaya göre; Yunus Emre U., üzerinde taşıdığı bıçakla Emirhan D. (20), Ensar Galip A. (16) ve Emre Acar'ı (18) yaraladı.

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