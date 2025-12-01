2 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu
01.12.2025 15:42
İHA
Bursa'da 2 gündür aranan 13 yaşındaki kız çocuğunu polis ekipleri buldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinden ekmek almaya gidiyorum diyerek çıkan 13 yaşındaki Nisa G. ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Sevindirici haber iki gün sonra Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden geldi. Polis ekiplerinin bulduğu kız çocuğu işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
