6 kişi zapt edemedi. Boğa bir tekmeyle yere serdi
27.05.2026 15:29
Son Güncelleme: 27.05.2026 16:14
Kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde kamyonetten indirilen kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Kontrolden çıkan boğayı zapt etmek isteyen 6 kişi uzun süre mücadele ederken, boğanın tekme attığı bir kişi yere savruldu.
Çepni Mahallesi’nde Kurban Bayramı öncesi mahalleye getirilen kurbanlık boğa, kamyonetten indirildikten sonra bir anda huysuzlandı. İplerini zorlayan dev boğayı zapt etmeye çalışanlar büyük güçlük yaşadı.
6 kişinin zapt etmek için seferber olduğu boğa, bir kişiye tekme attı. Tekmenin etkisiyle yere düşen vatandaş kısa süre sonra ayağa kalkarken, olayı yara almadan atlattı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
