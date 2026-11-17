7 katlı binada korkutan yangın. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
17.11.2026 07:14
Bursa 7 katlı binada yangın çıktı.
Bursa'da 7 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa çıkardı. Yangında 8 kişi dumandan etkilenirken, mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını ve apartmandaki çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Bir yandan yangına müdahale eden itfaiye erleri, diğer taraftan da apartmanda mahsur kalanlar için çalışma başlattı. Sepetli itfaiye tarafından mahsur kalanlar kontrollü şekilde kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda, 8 kişi dumandan etkilendi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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