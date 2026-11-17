Yangın , merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını ve apartmandaki çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.