77 yaşındaki kadının safra kesesinden çıkarıldı: Tam 213 adet

Ameliyatı gerçekleştiren uzman isim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşların tek tek çıkarıldığını ve hastanın ameliyat sonrasında hızla toparlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişliği şikayetleriyle hastaneye giden Zülfinaz Korkmaz'ın safra kesesinde 213 adet taş olduğu tespit edildi. Doktorların, yaşının ilerlemesi ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyatını riskli bulduğu Korkmaz, İnegöl ilçesinde geldiği özel bir hastanede ameliyat edilerek safra kesinde bulunan 50 gram ağırlığındaki taşlar alınarak sağlığına kavuştu.

