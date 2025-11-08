77 yaşındaki kadının safra kesesinden çıkarıldı: Tam 213 adet
08.11.2025 15:47
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Zülfinaz Korkmaz'ın safra kesesinde 213 adet taş bulundu.
Yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişliği şikayetleriyle hastaneye giden Zülfinaz Korkmaz'ın safra kesesinde 213 adet taş olduğu tespit edildi. Doktorların, yaşının ilerlemesi ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyatını riskli bulduğu Korkmaz, İnegöl ilçesinde geldiği özel bir hastanede ameliyat edilerek safra kesinde bulunan 50 gram ağırlığındaki taşlar alınarak sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren uzman isim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşların tek tek çıkarıldığını ve hastanın ameliyat sonrasında hızla toparlanarak taburcu edildiğini açıkladı.
