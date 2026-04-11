Akaryakıt fişine "Putin" yazdı, işinden oldu

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda görev yapan Seyithan Alay, yoğunluk sırasında okumakta güçlük çektiği yabancı plakalı aracın fişine plaka yerine "Putin" yazdı.

İddiaya göre başındaki yoğunluğu atlatmaya çalışan Alay, plakanın karmaşık olması nedeniyle bilgileri net şekilde okuyamadı. Bunun üzerine işlemi geciktirmemek adına fişe "Putin" yazarak sisteme giriş yaptı.

Araçta bulunan Rus vatandaşlar ise durumu fark edince kahkahalar eşliğinde o anları cep telefonuyla kaydetti.

İŞTEN KOVULDU

Görüntüler, sosyal medyada gündem olunca, benzin istasyonu yönetimi 8 aydır çalışan çalışanın işine son verdi.

Alay, fişe "Putin" yazmasının nedenini "Tamamen yoğunluktan kaynaklı bir durumdu. Kötü bir niyetim yoktu." diyerek açıkladı. Buna rağmen beni çağırıp işten çıkardılar. Çok şaşırdım" dedi.

Alay'ın işten çıkarılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.