Alkollü sürücü sokağı savaş alanına çevirdi
16.11.2026 09:35
Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.
Bursa'da 1.54 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Caddesi'nde meydana geldi.
54 LB plakalı otomobil sürücüsü Murat B., alkollü şekilde direksiyonda seyrederken 6 araca çarptı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayakta durmakta zorlanan sürücü çevreye küfürler savurdu. Alkolmetreyi üfleyen Murat B., 1.54 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yaşanan olayda 6 otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu.
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