Alkollü sürücü sokağı savaş alanına çevirdi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayakta durmakta zorlanan sürücü çevreye küfürler savurdu. Alkolmetreyi üfleyen Murat B., 1.54 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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