Ana yoldan dere gibi gübre akıyor

Haberler - Bursa Haberleri İHA 27.10.2021 - 15:36
Bursa Haberleri - İHA, Osmangazi ilçesine bağlı Aksungur köyünde ana yolun kenarında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinden çıkan gübrelerin yola boşaltması tepkiye sebep oldu.
Yol tamamen hayvan pisliğiyle kaplandı. Yolların gübreyle kaplandığını gören vatandaşlar, bu duruma isyan etti. Çiftliğin defalarca ikaz edilmesine ve ceza kesilmesine rağmen hayvan pisliklerini yola bırakmaya bırakmaya devam ettiğini belirten vatandaşlar, yola bırakılan gübrelerin hastalık yaymasından endişe ediyor. Vatandaşlar yetkilileri caydırıcı ceza vermeye davet etti.
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