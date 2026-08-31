Aracına yakıt dolduran sürücüye kamyonet çarptı, hayatını kaybetti

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kale Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Turan Reşber idaresindeki otomobilin seyir halindeyken yakıtı bitti. Sürücü Reşber, aracını yolun sağ şeridine çekti. İddiaya göre, herhangi bir güvenlik tedbiri almadan aracına yakıt doldurduğu sırada, Halil T. yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Turan Reşber için olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reşber, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.