Bayram temizliği yaparken canından oldu
26.05.2026 15:09
Son Güncelleme: 26.05.2026 15:59
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Bursa'da bayram temizliği yaparken camlarını sildiği ikinci kattaki evin penceresinden düşen bir kadın hayatını kaybetti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi’ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde bayram temizliği yapan Yücel Sığın (62), camları silerken dengesini kaybedip ikinci katın penceresinden düştü.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sığın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yücel Sığın'ın naaşı, öğle vakti Ataevler Mahallesi'ndeki Edebali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çekirge Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.