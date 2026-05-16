Bazısı "dur" ihtarına uymadı, bazısı alkollü yakalandı. Toplam yarım milyon ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik denetimlerinde sürücülere çeşitli ihlallerden dolayı toplam 500 bin lira ceza uygulandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği uygulamalarda toplam 500 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Ayrıca, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücünün de sürücü belgesine el konuldu.

Uygulamada, çok sayıda araç durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimler sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücü hakkında işlem yapılırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç ise 60 gün trafikten men edildi.

