Bazısı "dur" ihtarına uymadı, bazısı alkollü yakalandı. Toplam yarım milyon ceza kesildi
16.05.2026 10:42
Trafik polisleri araçları tek tek durdurup ehliyet kontrolü yaptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik denetimlerinde sürücülere çeşitli ihlallerden dolayı toplam 500 bin lira ceza uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince ilçe genelinde eş zamanlı trafik uygulaması yapıldı.
Uygulamada, çok sayıda araç durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimler sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücü hakkında işlem yapılırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç ise 60 gün trafikten men edildi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER DE YAKALANDI
Ayrıca, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücünün de sürücü belgesine el konuldu.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği uygulamalarda toplam 500 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
