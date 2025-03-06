Bilecik'te TIR'ın devrildI: Ulaşımda aksama yaşandı (Bursa Haberleri)
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde TIR devrildi. Kaza Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.
Bozüyük'ten İnegöl istikametinde seyreden K.A. idaresindeki 16 ZV 434 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine yaklaşık 3 saat kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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