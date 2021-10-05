Boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa Haberleri - İHA,

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde vatandaşlar boş bir arsada hareketsiz bir erkeğin yattığını görüp polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 44 yaşındaki Adem Parlak bacağına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan ilk belirlemelere göre Adem Parlak (44) kendisini kazara vurabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan tabanca Parlak’ın cesedinden 5 metre uzaklıkta bulunurken Parlak’ın kemerini çıkartıp kendine tampon ile ilk müdahale etmeye çalıştığı belirtildi.



Parlak’ın acı haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Genç adamın cesedi Cumhuriyet Baş Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.