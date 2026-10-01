BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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