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BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

01.10.2026 15:25

BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
DHA
DHA
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BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

 

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. 

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