Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi (Bursa Haberleri)
Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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