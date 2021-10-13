deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi ( Haberleri )

'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haberler Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 10:53

Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi


Büyükşehir Belediyesine bağlı Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 07.00'deki (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.


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