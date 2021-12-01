Bursa İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 10:04
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Fabrikanın iki talaş silosunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.
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