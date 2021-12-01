Bursa İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı (Bursa Haberleri)

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları yandı.

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 10:04

Bursa İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Fabrikanın iki talaş silosunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

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