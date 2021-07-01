Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahilinde, 20 gün önce etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı. Söz konusu bölgelerde deniz yüzeyindeki durum havadan görüntülendi.

30 Haziran itibarıyla İstanbul'da 5 bin 11 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 165 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 882 metreküp ve Yalova'da 1930 metreküp olmak üzere Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlenmişti.