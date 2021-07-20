Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu (Bursa Haberleri)

Bursa ve çevre illerde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Bursa Haberleri 20.07.2021 - 12:49

Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Bursa'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlarını kesti. Bazı vatandaşlar kesim sırasında, bazı vatandaşlar ise hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla kentteki hastanelere gelen 50 kişi buralarda tedavi edildi.

Eskişehir'de de kurban kesimi sırasında yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere götürüldü. Tedavisi yapılan 41 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların darbeleri sonucu yaralandığı bildirildi.

Kütahya’da 23, Bilecik'te 13, Balıkesir'de 20, Yalova'da 16, Çanakkale'de de 9 kişi kurban kesimi esnasındaki yaralanmalardan dolayı hastanelere müracaat etti. 

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