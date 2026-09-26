Bursa'da 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüphelinin evinden 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi.

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