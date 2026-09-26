Bursa'da 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
26.09.2026 16:23
Ele geçirilen esrarlar İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma düzenlendi.
Çalışma kapsamında İnegöl’de bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik bilgi aldı. İstihbaratın ardından ekipler harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüphelinin evinden 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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