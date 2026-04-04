Bursa'da 3 araç birbirine girdi. 4 kişi yaralı
04.04.2026 14:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin dere yatağına uçması paniğe neden oldu.
Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesindeki Hasanpaşa Köprüsü'nde yaşandı.
Alınan bilgiye göre İnegöl istikametine doğru seyreden B.K. idaresindeki hafif ticari araç, karşı istikametten gelen İ.G. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, başka bir seyir halindeki A.M. idaresindeki otomobile de çarptı.
Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden İ.G.'nin kullandığı araç ise köprünün korkuluklarını kırarak dere yatağına düştü.
Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.M yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
